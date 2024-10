Cosenza, Alvini: “dette e scritte troppe cose. Penalizzazione? Ho parlato col Presidente…”

StrettoWeb

“Dopo il Sudtirol sono state dette e scritte troppe cose, dire che siamo in crisi è eccessivo. Spesso non si guarda alla prestazione dell’avversario”. Non le manda a dire, Massimiliano Alvini. A due giorni da Cittadella-Cosenza, e dopo la sosta susseguente allo stop interno, il tecnico dei lupi ha voluto mettere le cose in chiaro.

Parlando della questione penalizzazione, rassicura: “sono sicuro che la squadra non ne risentirà. Ho parlato con il Presidente, ci sta facendo lavorare bene e ci ha rassicurati. A me questa situazione dispiace, ma al momento devo pensare al campo e a quello che posso determinare. I 5 punti non sono la realtà del campo, il tifoso del Cosenza deve essere felice di questa squadra. E penso che anche il Cosenza possa essere una società forte. Prima salviamoci, poi costruiamo qualcosa di importante”.

Su singoli e infortunati: “Oggi è tornato Kourfalidis. Ciervo ha avuto un problemino fisico dopo Palermo, ma sabato potrà essere della partita. Sono tutti disponibili tranne Josè Mauri”.

