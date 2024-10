Cosenza, Alvini: “penalizzazione? Pesa, ma è più bello”. Guarascio: “è successo ciò che non doveva succedere”

StrettoWeb

Massimiliano Alvini ha parlato alla vigilia di Cosenza-Juve Stabia. L’obiettivo è rilanciarsi dopo le ultime settimane un po’ così, tra risultati negativi e voci societarie. A tal proposito, commentando la penalizzazione, il tecnico ha affermato: “mentalmente i quattro punti pesano, ma la realtà è questa e sarà ancora più bello salvarsi con quel fardello lì”. Poi sull’avversario: “nella nostra testa c’è solo la Juve Stabia, non le altre due che arriveranno nel giro di pochi giorni”. Le Vespe “stanno facendo bene, lo sappiamo, ma conta quello che facciamo noi”. Dal punto di vista tattico “giocare a quattro potrebbe essere una soluzione perché sabato scorso la squadra ha fatto molto bene per quasi un’ora”.

Guarascio rassicura

In merito proprio alla situazione societaria, è arrivata un’altra rassicurazione dal patron Guarascio, che ha incontrato i giornalisti nell’area Hospitality dello Stadio San Vito Gigi Marulla. “E’ vero, quest’anno abbiamo avuto alcune criticità, che stiamo risolvendo. E’ successo ciò che non doveva succedere. Ma di fronte a un momento negativo, bisogna essere ancor più uniti. La società si batterà fino all’inverosimile per recuperare quello che i ragazzi hanno conquistato sul campo”.

“Ora ci aspettano undici partite fino alla fine dell’anno e dobbiamo fare il massimo, poi arriverà la seconda fase del campionato. Abbiamo bisogno della vostra vicinanza – è stato il messaggio di Eugenio Guarascio alla stampa e per loro tramite al popolo rossoblù – Dobbiamo recuperare tutto insieme il pieno affetto e sostegno della tifoseria, la partecipazione e il coinvolgimento di Cosenza città e della Provincia. La B è un bene troppo prezioso e di tutti”.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.