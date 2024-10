Cosa sta succedendo ai treni in Italia?

StrettoWeb

Di Kirieleyson – La teoria del complotto ha sempre appassionato la gente, forse perché desta più passione pensare di stare in una società permeata di forze occulte e malefiche, piuttosto che vivere in un ambiente normale, in cui siamo noi, più degli altri, gli artefici dei nostri risultati.

Avevo prenotato, assieme ad altre persone, un treno Alta velocità da Roma per Reggio Calabria per domenica scorsa. Il Venerdì precedente Trenitalia mi informava, con un SMS, della presenza di uno sciopero per la giornata di Domenica, che avrebbe potuto comportare (come di fatto è poi stato) ritardi e cancellazioni di treni.

Nel dubbio, alcuni hanno ritenuto opportuno di anticipare a sabato la loro partenza, rinunciando alla partecipazione ad un evento da tempo programmato per la sera.

Io, ho invece pensato bene di spostare la partenza da Roma a Lunedi (ieri). Ma anche stavolta ricevo un messaggio da Trenitalia che mi informa che c’era stato un guasto a Milano Certosa e che questo avrebbe potuto comportare ritardi (come di fatto è poi stato) per i treni a lunga percorrenza.

Tuttavia, anche se con due ore di ritardo, sono riuscito a fare ritorno a Reggio Calabria. Tutto sommato, mi sono fatto un giorno in più a Roma.

Il 2 Ottobre, un guasto dovuto ad un evento apparentemente banale e insignificante ha mandato in tilt l’intero traffico ferroviario nazionale.

Mi domando: ma cosa sta succedendo ai trasporti in Italia?

Non è da escludere che qualcuno stia complottando contro il Governo.

