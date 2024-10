Congresso Pd Messina: Russo beffato per soli 34 voti, vince Hyerace

StrettoWeb

E’ stato un testa a testa avvincente sino all’ultimo congresso di circolo del Partito Democratico di Messina e provincia. Per soli 34 voti Armando Hyerace ha beffato il consigliere comunale Alessandro Russo e diventa così segretario provinciale dei Dem. Hyerace fa riferimento al segretario nazionale Elly Schlein ed ha avuto come sostenitori Domenico Siracusano, Michele Bisignano, Maria Flavia Timbro, Antonella Russo. Russo, invece, era sostenuto dal deputato regionale Calogero Leanza e dagli esponenti che fanno riferimento al parlamentare europeo Giuseppe Lupo.

I numeri

I numeri definitivi del congresso della provincia di Messina del Partito Democratico: 618 voti per Armando Hyerace con 51 delegati in assemblea. 584 voti per Alessandro Russo con 49 delegati.

