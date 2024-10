Comunali Melito Porto Salvo, accordo tra i partiti dell’area progressista

StrettoWeb

“Lo scorso 10 ottobre, dando seguito alle attività che gli stessi stanno

promuovendo nel territorio e per rafforzare la loro presenza nell’area, si sono riuniti i rappresentanti del Partito Democratico, di Sinistra Italiana, del Movimento 5 stelle, del Partito Socialista e del Comitato civico, per verificare se ci fossero le condizioni per costruire un’aggregazione per le prossime elezioni comunali che si terranno a Melito di Porto Salvo nel 2025. Nel corso degli interventi è stata evidenziata la situazione di grave crisi sociale e economica che sta vivendo la comunità melitese e l’intera area. E’ stata rappresentata, poi, la sfiducia che i cittadini hanno nei confronti degli amministratori e la scarsa autorevolezza degli stessi, nonché la non adeguata rappresentanza del territorio. E’ stato, altresì, evidenziato con forza che tale situazione impone uno scatto di orgoglio da parte dei melitesi e un atto di grande responsabilità da parte di chi si propone di amministrare il paese nei prossimi anni”. E’ quanto scrivono in una nota per il Movimento 5 Stelle, Giuseppe Fabio Auddino, per Sinistra Italiana, Tito Iaria, per il Partito Democratico, Enzo Russo, per il Comitato Civico, Mario Iaria.

“Pronti ad una coalizione civica”

“Alla fine dell’incontro i rappresentanti del Movimento 5 stelle, di Sinistra Italiana, del Partito Democratico e del Comitato civico, hanno convenuto che, sulla base di quanto emerso ci sono le condizioni per procedere alla costituzione di una coalizione civica che, partendo dagli stessi partiti e movimenti, sia la più ampia possibile. Dagli stessi interventi è stato ribadito, inoltre, un no netto alle ammucchiate e che la coalizione che si andrà a realizzare sarà alternativa ai partiti di centrodestra. Il progetto per Melito che si andrà a costruire dovrà essere trasparente e pubblico, partirà dal basso attraverso la costituzione di gruppi di lavoro, con la partecipazione di cittadini, con determinate competenze, ai quali sta veramente a cuore il futuro della nostra comunità, e con un confronto con le associazioni, i movimenti e i singoli cittadini”, evidenzia la nota.

“Progetto aperto al contributo di tutti”

“Tale progetto sarà aperto al contributo di tutti coloro che condividendo i valori si avvicineranno lungo il percorso che ci porterà alle elezioni del 2025. Nell’immediato si andranno ad individuare e condividere le priorità della comunità melitese. In tale contesto si dovrà lavorare per trovare soluzioni innovative nell’erogazione dei servizi essenziali (idrico e gestione dei rifiuti) che portino a migliorare la qualità degli stessi diminuendo nel contempo i costi. Tale cambio di passo deve, poi, interessare altri contesti vitali per la comunità melitese, quali ad esempio: l’acquisizione di finanziamenti con i quali si dovranno realizzare opere e servizi che abbiano una vera ricaduta positiva sulla comunità; la pianificazione del territorio; lo sviluppo economico, sociale e culturale e la riorganizzazione degli uffici comunali”, rimarca la nota.

“La costituenda aggregazione si porrà, inoltre, l’obiettivo di portare la nostra cittadina al centro dell’area grecanica e realizzare una vera rivoluzione nel modo di amministrare la cosa pubblica, e ciò con il contributo importante dei partiti della “coalizione progressista” che devono diventare i protagonisti del cambiamento e devono essere presenti ed essere rappresentati in maniera adeguata nel territorio, riappropriandosi, così, del ruolo fondamentale che viene loro riconosciuto dalla Costituzione della Repubblica Italiana. Decisivo per il conseguimento dell’obiettivo sarà che ognuno lavori con serietà, lealtà, competenza e spirito di sacrificio e in maniera scevra da

personalismi”, conclude la nota.

