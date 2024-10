La compagnia aerea Go to Fly lancia la rotta Trapani-Verona

StrettoWeb

Al Ttg di Rimini, fiera internazionale del turismo, Airgest, società di gestione dell’aeroporto di Trapani Birgi, ha chiuso un accordo con la compagnia aerea Go to Fly che, dopo la rotta per Forlì già attiva il lunedì e il sabato, aggiunge anche Verona tra le sue destinazioni. La tratta sarà operativa dal 2 dicembre fino all’11 gennaio, per poi riprendere dai primi di marzo fino a tutta l’estate, due frequenze settimanali sempre il sabato e il lunedì. La rotta Trapani-Forlì era già stata portata a due frequenze settimanali da settembre e viene confermata.

“Mi complimento con la compagnia aerea Go To Fly per questo importante investimento all’aeroporto di Trapani – ha commentato il presidente di Airgest, Salvatore Ombra – che, dopo il grande successo di Forlì, toccherà anche la città di Verona, promettendo bene per le prossime vacanze di Natale e per la stagione estiva. Siamo lieti che la partecipazione alla fiera del turismo sia stata foriera di questo importante accordo”.

Paolo Amodeo, responsabile operativo della compagnia aerea Go To Fly, marketing carrier di Forlì Airport, ha presentato in conferenza stampa, su mandato del presidente dell’aeroporto di Forlì, Giuseppe Silvestrini, rappresentato da Riccardo Pregnolato, la nuova rotta, insieme con la loro stagione invernale 2024-2025 ed estiva 2025.

“Dopo aver portato, già da settembre, a due frequenze il Forlì Trapani – ha spiegato Amodeo – adesso aggiungiamo il Verona, a partire da dicembre, impiegando una macchina il sabato interamente su Birgi. Un investimento importante da cui ci aspettiamo un ritorno altrettanto importante. Puntiamo sulla Sicilia e i numeri estivi ci confortano su questo”.

