Cantanti più ricche al mondo, sorpasso in vetta: la regina vale 1.6 miliardi | CLASSIFICA

L’autorevole rivista “Forbes” ha stilato la classifica delle cantanti più ricche al mondo. Al primo posto in classifica c’è un importante sorpasso in vetta con Taylor Swift che diventa l’artista più ricca con un impero da 1.6 miliardi di dollari.

Con il suo “Eras Tour” la cantante americana ha guadagnato circa 2 miliardi di dollari per 125 spettacoli (fra i quali due sold out a Milano), in media 16 milioni di dollari a concerto: si tratta del più grande incasso di un tour mondiale.

La cantante di ‘Shake it off’ è proprietaria di numerose case sparse per gli Stati Uniti. Oltre alle precedenti tournée, l’aumento della fortuna della pop star della Pennsylvania deriva dal catalogo, che è stato valutato 600 milioni di dollari. Senza dimenticare altri 600 milioni in diritti d’autore e circa 125 milioni in beni immobili.

La classifica delle cantanti donne più ricche al mondo

Il primo posto, come detto è di Taylor Swift (1.6 miliardi di dollari) che ha superato Rihanna (1.4 miliardi). Completa il podio Madonna con un patrimonio di 850 milioni di dollari. Ai piedi del podio Beyoncé con 760 milioni. Quinta classificata Celine Dion con un patrimonio di 550 milioni davanti ai 460 milioni di Barbra Straisand e ai 450 milioni di Dolly Parton. Seguono Katy Perry con 350 milioni e Mariah Carry con un patrimonio che ammonta a 225 milioni di dollari.

