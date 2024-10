Cittanova, ecco quando inizierà la mensa scolastica | DATA

StrettoWeb

Prenderà il via il prossimo 21 ottobre il Servizio di Refezione scolastica per gli alunni dell’Istituto Comprensivo “Luigi Chitti” di Cittanova. L’Amministrazione Comunale, in sinergia con gli Uffici dell’Ente, ha predisposto l’avvio della mensa in tempi stretti, salvaguardando le esigenze delle famiglie, di ragazze e ragazzi, e la qualità complessiva del percorso offerto. Un risultato importante e davvero significativo, costruito con determinazione degli amministratori nonostante le difficoltà in cui versa il Comune.

“Crediamo che le politiche scolastiche siano uno dei punti fondamentali del vivere amministrativo – ha affermato il Sindaco avv. Domenico Antico – e in questo senso abbiamo operato in direzione delle reali istanze della nostra Comunità. Al decoro delle aree scolastiche fino agli interventi manutentivi nei plessi, la nostra attenzione è stata da subito concreta e costante. Un grazie lo rivolgo agli Uffici comunali che hanno contributo alraggiungimento del risultato. Un grazie anche all’Assessore alla Pubblica Istruzione avv. Rita Morano. Nei prossimi giorni provvederemo a fornire tutti i dettagli in merito al servizio mensa”.

