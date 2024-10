StrettoWeb

Il Governo regionale ha deciso di rinviare le elezioni delle città metropolitane della Sicilia. “Un’ennesima presa in giro per i cittadini e le istituzioni, le elezioni nelle ex Province sono diventate ormai la tela di Penelope del centrodestra: di giorno le indicono, di notte le rinviano”. Lo dice Michele Catanzaro capogruppo del Pd all’Ars.

Le elezioni sono state rinviate al giugno 2025 nei Liberi consorzi e nelle Città metropolitane già previste il prossimo 15 dicembre.

