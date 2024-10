Centenario Liceo “da Vinci”: gli studenti incontrano il Prof. Nicola Gardini, docente all’Università di Oxford”

StrettoWeb

Lunedì 30 settembre, nell’aula Magna del Liceo scientifico “Leonardo da Vinci” di Reggio Calabria, gli studenti hanno avuto l’opportunità di confrontarsi con una figura d’eccezione, Nicola Gardini, professore di Letteratura Italiana e Comparata presso l’Università di Oxford e autore del libro “Studiare per amore”. L’incontro, che rientra nel quadro delle celebrazioni per il Centenario del Liceo, ha offerto agli alunni un’occasione in più per riflettere su cosa significhi davvero “studiare per amore” e come questo concetto possa trasformare il modo di apprendere e vivere la cultura.

L’evento, coordinato dalle professoresse Claudia Neri e Giuseppina Catone, responsabili della Biblioteca d’Istituto, ha coinvolto numerose classi del Liceo – 3C, 3I, 4E, 4F, 4L, 5B, 5E, 5G e 5H – che, con l’accompagnamento dei loro docenti, si sono preparate all’incontro leggendo il libro di Gardini e realizzando interventi creativi.

La giornata si è aperta con un toccante brano musicale eseguito al pianoforte da un allievo del Liceo, Alfredo Caccamo, seguito dal caloroso benvenuto del Dirigente Scolastico, prof.ssa Antonella Borrello, che ha sottolineato l’importanza della lettura profonda e dello studio come forma di crescita personale continua, ispirata anche dagli spunti di riflessione contenuti nel libro di Gardini. Auspicando che gli studenti possano trarre insegnamento dalle parole dell’autore, la Dirigente del Liceo ha voluto inoltre sottolineare come studiare non consista soltanto in una mera acquisizione di informazioni, ma consista soprattutto in “un viaggio incessante alla scoperta di sé e del mondo”.

Numerose le presentazioni multimediali realizzate dagli studenti, che hanno dimostrato quanto sia utile questo tipo di attività per arricchire il percorso formativo. Spiccano un podcast creato dalla classe 5H, un video della 4L, una presentazione PowerPoint della 3I e le pagine Instagram curate dalle classi 4F e 5G, che raccoglievano le frasi più significative del libro accompagnate da riflessioni personali.

I lavori dei ragazzi hanno evidenziato non solo creatività ed impegno, ma anche la capacità di esprimere concetti complessi attraverso i nuovi linguaggi multimediali. L’interazione con il professor Gardini ha reso l’evento ancora più coinvolgente. Gli studenti, attraverso domande e letture di passaggi significativi del libro, hanno avuto la possibilità di entrare in dialogo diretto con l’autore. Gardini, visibilmente colpito dall’attenzione e dall’impegno dei ragazzi, ha risposto con passione, regalando una vera e propria “lectio magistralis” in cui ha condiviso anche esperienze personali legate al suo percorso di vita e di studio.

La mattinata si è conclusa con un affollatissimo “firmacopie”, durante il quale Gardini ha espresso parole di lode per l’istituto e per la bella realtà che traspare dall’atmosfera del Liceo. Un giorno, quindi, davvero dedicato all’idea di “studiare per amore”, che ha lasciato nei partecipanti un segno profondo e duraturo, dimostrando come la passione per il sapere possa essere il motore più potente per la crescita culturale e umana di ogni studente.

