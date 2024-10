Messina, Cateno De Luca al Street Food Fest: “mi mancava l’abbraccio della città” | FOTO

StrettoWeb

“Messina mi mancava il tuo abbraccio. Con Federico Basile Sindaco di Messina e Nello Pergolizzi, Presidente del consiglio comunale, a Piazza Cairoli per lo Street Food Fest la manifestazione più attesa dedicata al cibo di strada in tutte le sue declinazioni”, è quanto ha affermato Cateno De Luca. “Ho degustato tantissimi prodotti gustosi e genuini e me ne sono fregato della dieta. E’ stato bello riabbracciare tantissimi messinesi che porto sempre nel mio cuore“, rimarca De Luca.

“Complimenti per l’organizzazione alla Confesercenti ed alla presidenza provinciale che ci ha ospitati con i vertici dell’associazione rappresentati da Alberto Palella e Benny Bonaffini“, conclude De Luca.

