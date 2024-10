Catanzaro, riqualificazione “Ceravolo”: così potrà diventare uno stadio moderno, accogliente e sostenibile

StrettoWeb

A Catanzaro si avanza a grandi passi verso quella che è la riqualificazione dello stadio “Nicola Ceravolo”, lo storico impianto dei giallorossi che nelle ultime stagioni ha conosciuto diversi sold out grazie agli importanti risultati ottenuti dalla squadra che fu di Vivarini e che ora è allenata da Caserta. L’azienda incaricata dello studio di pre-fattibilità è la Sportium, società del Gruppo Progetto CMR International specializzata nell’ideazione progettazione e sviluppo di impianti sportivi di ultima generazione. Per questo l’obiettivo è rendere il “Ceravolo” uno stadio moderno, accogliente e sostenibile.

“Ci riempie di orgoglio dare il nostro contributo alla riqualificazione di un simbolo importante per Catanzaro, come lo Stadio Ceravolo. Noi di Sportium siamo pronti per mettere a disposizione della Città la nostra esperienza nell’ambito della progettazione di impianti sportivi all’avanguardia, per un intervento che porterà valore al quartiere, nel segno della passione per lo sport come positivo vettore di aggregazione sociale” dichiara Christian Recalcati, Managing director di Sportium.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.