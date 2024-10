Catanzaro, Polito: “a Bari troppo belli, ma dobbiamo essere più ignoranti. Con intelligenza”

StrettoWeb

Ciro Polito vuole un Catanzaro ignorante. “A Bari siamo stati anche fin troppo belli, a me piace la squadra ignorante. Dico sempre che dobbiamo essere ignoranti, ma intelligenti”. Così ha detto il DS dei giallorossi a LaC, parlando del match pareggiato venerdì a Bari, tra l’altro sua ex squadra. “Venerdì sono stato accolto come uno di famiglia, c’è stato tanto affetto nei miei confronti. È stata una bella serata, oltre che in campo una bella partita”.

Poi la chiosa sull’ignoranza: squadra intelligente, ma ignorante. A Bari, a detta sua, la squadra è stata anche fin troppo bella. Tradotto: maggiore praticità e furbizia.

