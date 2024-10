Catanzaro, arriva una multa. Polito torna sul mercato. E ci sono novità sullo stadio “Ceravolo”

StrettoWeb

Tranquilli ma vigili, più o meno sereni ma non pienamente contenti. Lo stato d’animo del Catanzaro, oggi, è abbastanza combattuto. Gli ultimi due anni hanno affinato il palato dei tifosi, abituati al grande calcio, a tanti gol e a stagioni entusiasmanti. La rivoluzione estiva, però, si sapeva potesse portare a delle incognite, perlomeno iniziali, anche perché si è aperto un nuovo ciclo. Caserta finora ha ottenuto una sola vittoria; la sua squadra non subisce tantissimo, ma segna anche poco e ultimamente più di qualcuno ha storto il muso.

Anche di questo ha parlato il DS Polito, a Tuttomercatoweb: “sono abbastanza contento, ma dobbiamo fare di più. Qualche punticino in più non sarebbe stato male”. L’obiettivo, come predicato da tempo, è la salvezza, più o meno in linea con la classifica oggi. “L’obiettivo consolidare la categoria. La Serie B è campionato lungo, bisogna stare concentrati perché non ci sono equilibri”, ha aggiunto Polito. Quest’ultimo è poi tornato a parlare anche di calciomercato: “Pigliacelli è stato il primo pensiero dopo che c’è stata la possibilità di vendere Fulignati. Lo seguivo da tanti anni, ho voluto un portiere di esperienza per dare delle garanzie dopo l’addio di un vero idolo. Fulignati e Vandeputte sarebbero potuti andare al Palermo? Per loro non c’è mai stata una trattativa ufficiale col Palermo. C’è stato un interessamento, ma è morto lì. Le difficoltà di Vivarini a Frosinone? Io sinceramente penso al Catanzaro. Lui ha i suoi problemi, noi i nostri. Che ognuno pensi a casa sua”.

Arriva l’ammenda

Il club intanto è stato multato dal Giudice Sportivo, con 2 mila euro di ammenda, “a titolo di responsabilità oggettiva, per avere ingiustificatamente ritardato l’inizio della gara di circa tre minuti”. Il riferimento è alla sfida di domenica contro il Modena, pareggiata per 2-2 con gol in extremis di La Mantia, alla sua prima rete in giallorosso.

Ufficiale la gara per i lavori dello stadio “Ceravolo”

Altra novità riguarda lo stadio “Ceravolo”. Il Comune di Catanzaro ha infatti ufficializzato la gara per i lavori dell’impianto, stimati in un milione di euro, per il rifacimento della tribuna coperta con impianto fotovoltaico e relativo efficientamento energetico.

