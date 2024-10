Catanzaro pronto a invadere Bari, prevendita per il settore ospiti: restrizioni, prezzi e info utili

StrettoWeb

Nonostante una partenza così così, non si ferma la passione del Catanzaro, che sta vivendo gli anni più belli della storia recente. Dopo la sosta per le nazionali, la squadra di Caserta torna in campo per prima, in Serie B, con l’anticipo del venerdì in casa del Bari. Un derby del Sud che, viste anche le distanze non lontane, potrebbe far registrare un altro sold out nel settore ospiti.

Per questo il club, in una nota, informa che la vendita per i biglietti del settore ospiti dello stadio San Nicola “partirà alle ore 15:00 di oggi 15 ottobre, presso i p.v. del circuito TicketOne e canale web tramite il sito web sscbari.ticketone.it e terminerà alle ore 19:00 del giorno che precede la gara”.

Di seguito le restrizioni applicate:

Il settore ospiti è riservato esclusivamente ai residenti nella Provincia della squadra ospitata;

Non vi è obbligo di utilizzo di tessera di fidelizzazione per il settore ospiti;

Vietata la vendita dei biglietti dei settori locali ai residenti nella Provincia della squadra ospitata.

Prezzo e altre info utili

TARIFFE BIGLIETTI: € 19,00 + 1,00 d.p.

Si sensibilizzano i tifosi a recarsi con largo anticipo allo Stadio;

Per l’acquisto dei biglietti sarà considerato come documento valido esclusivamente la carta d’identità in corso di validità (originale o fotocopia) poiché è l’unico documento riportante sempre la città di residenza;

NON È CONSENTITO il cambio utilizzatore;

Il titolo d’ingresso è obbligatorio da 0 anni in su, per i minorenni sprovvisti di carta d’identità è necessario portare insieme al titolo d’ingresso anche la tessera sanitaria per accedere.

Il titolo d’ingresso non è rimborsabile;

L’apertura porte è programmata 2 ore prima dell’orario di inizio gara (salvo diverse indicazioni in sede GOS);

