Catanzaro, grandi novità su funicolare e Stadio “Ceravolo”: finanziamenti e via ai lavori. Il Sindaco esulta: “i gufi…”

Doppio annuncio del Sindaco di Catanzaro Nicola Fiorita sui social. Riguarda la funicolare della città e le migliorie allo Stadio “Ceravolo”. “Dopo la buona notizia del finanziamento di 960mila euro ottenuto dal Comune di Catanzaro per la costruzione di una nuova mensa scolastica, ecco subito altri due piccoli successi che voglio condividere con tutti”, si legge.

“La Regione Calabria ha concesso alla nostra città un finanziamento di 1 milione e 700 mila euro che spenderemo in buona parte per i lavori straordinari di manutenzione della funicolare. Ora parte la corsa per restituire il più velocemente possibile la funicolare alla città! Ieri invece sono stati aggiudicati i lavori per il rifacimento della copertura della tribuna centrale dello stadio Ceravolo di Catanzaro. I lavori inizieranno tra qualche mese per non interferire con la stagione calcistica e dopo la realizzazione di un progetto complessivo di ristrutturazione dello stadio, possibile grazie al sostegno di Confindustria. Ovviamente con un secondo lotto si assicurerà la copertura dell’intera tribuna”. E conclude: “Intanto, nonostante i soliti gufi, abbiamo agito nei tempi imposti dal finanziamento Pnrr di un milione di euro”.

