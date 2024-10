Catanzaro, Commemorazione dei Defunti: sospeso il mercato rionale

StrettoWeb

Il sindaco Nicola Fiorita ha disposto, con propria ordinanza, la sospensione del mercato rionale di Catanzaro Nord per la giornata di sabato prossimo, 2 novembre 2024. Il provvedimento del primo cittadino si è reso necessario per via della concomitanza tra la giornata dedicata alla Commemorazione dei Defunti e quella delle attività commerciali mercatali, che si svolgono abitualmente su via Paglia e aree limitrofe, comprese quelle adiacenti al cimitero urbano.

In occasione del 2 novembre, l’afflusso delle persone che rendono visita ai propri defunti subisce un considerevole aumento “tanto da rendere necessari – si legge nell’ordinanza – interventi mirati per garantire quanto più possibile una fluida circolazione stradale di mezzi pubblici e privati individuando, per questi ultimi, appositi spazi per consentirne la sosta. Queste circostanze non consentono il regolare svolgimento del mercato settimanale di Catanzaro Nord poiché è necessario evitare il verificarsi di disagi e assicurare la pubblica incolumità”.

