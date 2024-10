Catanzaro, Caserta prima di Bari: “gara complessa”. E parla di Iemmello e dei singoli: problema per Pittarello

StrettoWeb

Si torna in campo dopo la sosta. Momento così e così per il Catanzaro, che ha ottenuto finora solo una vittoria e viene da un pareggio casalingo in extremis. Domani la squadra giallorossa scende in campo in anticipo, a Bari: “partita complessa, ma ci siamo preparati bene”, ha esordito mister Caserta alla vigilia. L’allenatore ha parlato della sosta: “non abbiamo lavorato solo sul campo, ma anche sui monitor e la sosta ci ha permesso di parlare singolarmente coi ragazzi. Questo è un gruppo fantastico e mi dispiace che non stiano arrivando i risultati, ma non bisogna abbattersi. Abbiamo lavorato anche sul modulo, sul piano tecnico-tattico”.

Sui singoli: “Pagano sta meglio, La Mantia pure, ora può giocare titolare ma quando è arrivato non era in forma. Idem Buso e Coulibaly , che ora stanno bene. Pittarello invece ha un problema alla caviglia. Iemmello? E’ il nostro valore aggiunto, anche se al 50%”.

