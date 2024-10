Catania: parte lo spazzamento dei marciapiedi in 100 strade della città

StrettoWeb

Partirà il prossimo lunedì, il piano sperimentale per la pulizia dei marciapiedi a Catania, in 100 strade del Lotto Centro. “Occorrono segnali visibili per far percepire ai cittadini il lavoro che c’è dietro alla gestione della pulizia e del decoro in città – spiega l’assessore Pesce -. Si interverrà ogni giorno dalle 6 alle 12 su macro aree attraverso personale a piedi che effettuerà la pulizia manuale, con una spazzatrice a supporto. Piano sperimentale perché, se la formula utilizzata dovesse ottenere i risultati attesi, l’intenzione dell’amministrazione è applicarlo via via in altre zone della città”. “Migliorare lo standard qualitativo del servizio – spiega Fabrizio Patania, direttore Gema Spa – con la collaborazione dei cittadini per avere una città sempre più vivibile”.

Il calendario del piano sperimentale di pulizia dei marciapiedi:

Lunedì 7 ottobre

Piazza Corsica – via Giacomo Leopardi – piazza Ludovico Ariosto – via Martino Cilestri (da corso Italia a piazza Corsica) – via Milano (da via Martino Cilestri a via Monfalcone) – via Trieste (da via M. Cilestri a largo Sarajevo) – largo Sarajevo – via Pola – largo Aquileia – via Pasubio (da corso Italia a via G. Leopardi) – via Monfalcone – via Teramo – via Vecchia Ognina (da corso Italia a piazza della Guardia) – via Asiago – via Gradisca – via Condelli – via Livorno – via delle Zagare – via Messina (da corso Italia a piazza della Guardia)

Martedì 8 ottobre

Via Messina (da piazza Galatea a corso Italia) – via Cervignano – via Vecchia Ognina (da via Pasubio a corso Italia) – via Palmanova – viale Jonio – via Umberto I (da piazza Galatea a via Mario Sangiorgi) – via Tagliamento – via dei Ronchi – via Vecchia Ognina (da via Mario Sangiorgi a viale Jonio)

Mercoledì 9 ottobre

Via Umberto I (da via Crispi a via Mario Sangiorgi) – via Francesco Crispi – via Gabriello Carnazza (da via Umberto I a corso Italia) – via Alberto Mario – via Asilo Sant’Agata – via Giuseppe Simili – viale delle Libertà (da via Umberto I a corso Italia) – via Mario Sangiorgi (da via Umberto I a corso Italia) – via Martino Cilestri (da corso Italia a via Quintino Sella) – via Quintino Sella – via E. Pantano (da via Crispi a via G. Carnazza) – via Conte Ruggero (da via Crispi a via G. Carnazza)

Giovedì 10 ottobre

Via Gabriele D’Annunzio (da angolo via Musumeci a piazza Corsica) – via Verona (da via Musumeci a via V. Giuffrida) – via Firenze (da via Musumeci a via M. Cilestri) – via Francesco Riso (da via Musumeci a via V. Giuffrida) – via Musumeci (da viale XX Settembre a via G. D’Annunzio) – via Guzzardi (da via Firenze a via G. D’Annunzio) – via Vincenzo Giuffrida (da via G. D’Annunzio a viale XX Settembre) – via Vittorio Emanuele Orlando (da corso Italia a via G. D’Annunzio) – via Ruggero Settimo (da via G. D’Annunzio a via Firenze) – via Milano (da via V. Emanuele Orlando a via M. Cilestri) – viale Vittorio Veneto (da via G. D’Annunzio a corso Italia) – via Pisa – via Ramondetta – via Oliveto Scammacca (da via G. D’Annunzio a corso delle Province) – corso delle Province (da via G. D’Annunzio a corso Italia) – via Bologna – via Dalmazia (da via Milano a via G. D’Annunzio)

Venerdì 11 ottobre

Piazza Roma – via Antonino Longo – via Monserrato – piazza Trento – via Guglielmo Oberdan – via Verona – via Firenze (da via Grotte Bianche a via Musumeci) – via Francesco Riso – via Grotte Bianche – largo Rosolino Pilo – via Renato Imbriani (da via R. Imbriani a via Musumeci) – via Carrata – via Cancelliere – via Rindone – via Amore – via Monaca Santa – via Caronda (da via Monserrato a viale XX Settembre) – via Cantarella – via Nunzio Stefano – via Calamatta – via Puleo – via Cordaro – via Nicola Fabrizio – via Papale – via Giuseppe Aurelio Costanzo – via Maurolico

Sabato 12 ottobre

Piazza Santa Maria di Gesù – via Androne – via Orto del Re – via Salvatore Tomaselli – viale Regina Margherita – via Lago di Nicito – via Morosoli – via Gioacchino Basile – via Franco Battiato – via Dottor Consoli (da via Lago di Nicito a via S. Tomaselli) – via Nino Martoglio – via Orto San Clemente – via Reclusorio del Lume – via Ughetti (da via Lago di Nicito a via Androne) – via Roccaromana – via Santa Maddalena (da via Cimarosa a via Plebiscito) – via San Vito – via Plebiscito (da via Lago di Nicito a via Santa Maddalena)

