Catania, scontro auto-moto: muore 19enne

E’ morto al Policlinico di Catania, dove era stato trasferito dall’ospedale San Marco, Mario Giannino il 19enne rimasto gravemente ferito, il 24 ottobre scorso, in un incidente in via Plebiscito tra un’auto e lo scooter su cui era trasportato. Il decesso è avvenuto due giorni fa, ma reso noto soltanto oggi dai legali dello Studio A3 -Valore spa a cui i familiari del 19enne si sono affidati. La Procura ha aperto un’inchiesta, al momento senza indagati, e disposto il sequestro della salma, probabilmente per potere disporre l’autopsia e valutare se iscrivere eventuali indagati.

