Catania, la rinascita di Inglese: “quando segni davanti a 20 mila persone è come farlo in Serie A”

Il Catania ringrazia Inglese. Sì, ma è anche Inglese che ringrazia il Catania. Dopo qualche anno in chiaro scuro, l’ex attaccante del Parma sta rinascendo, in una piazza che esalta tutti per calore e passione e con un allenatore che esalta altresì le caratteristiche degli attaccanti. Con tre reti segnate in questo avvio del girone C di Serie C, l’attaccante è il capocannoniere della squadra seconda in classifica (prima senza il punto di penalizzazione), a meno uno dalla vetta.

Il giocatore, ai microfoni del club, si dice contentissimo: “mi serviva un po’ di tempo per entrare in condizione, ma sono soddisfatto, come inizio non è male”. Piazza calorosa e passionale, dicevamo. E sono questi gli elementi che esaltano Inglese. “Qui non sembra di stare in Serie C, quando segni davanti 20mila persone sembra di segnare in Serie A. Quando segni in casa è sempre più bello, senti il tuo nome gridato da 20mila tifosi. Per questo ho scelto Catania: il progetto e l’ambiente”.

“Abbiamo imparato a conoscerci e ora verranno fuori i frutti del gioco e di un allenatore che ci tiene sempre sul pezzo. L’intesa è sorprendente ma c’è stato tanto lavoro da parte di tutti”, il riferimento all’allenatore e al lavoro di squadra. Sugli obiettivi il calciatore non si sbilancia: “presto per dire dove arriveremo, ma i risultati sono di buon auspicio”. E fissa comunque dei paletti: “dobbiamo mantenere questo entusiasmo coinvolgente e travolgente e provare a vincerle tutte, anche fuori casa“.

