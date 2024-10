Catania, ecco il piano contro gli eccessi di velocità: Autovelox strategici in città, dove saranno e con quali limiti

StrettoWeb

Con delibera numero 204 del 2 ottobre scorso, la giunta comunale presieduta dal Sindaco di Catania Enrico Trantino ha disposto “l’attivazione degli impianti “Autovelox 106” omologati per il rilevamento delle infrazioni ai limiti massimi di velocità consentita, nei seguenti siti della circonvallazione: viale Lorenzo Bolano, civ. 5-7, viale Lorenzo Bolano, civ. 5, viale Andrea Doria, civ. 29, viale Andrea Doria, civ. 11 e viale Ulisse, civ. 19″.

L’attivazione, avvenuta con effetto immediato dal giorno successivo alla delibera, è stata formalizzata dopo il completamento delle operazioni preliminari di prova e installazione della segnaletica “al fine – è scritto nell’atto adottato dalla giunta e proposto dal comandante della Polizia Locale – di salvaguardare la sicurezza della circolazione stradale, nel rispetto delle esigenze correlate alla tutela della riservatezza personale, di accertare, anche in tempi successivi, le modalità̀ di svolgimento del fatto costituente illecito amministrativo e il superamento della velocità che, in detti viali, è generalizzata a 50 Km/h”.

Le zone degli impianti semaforici tipo T-EXSPEED

Con lo stesso atto deliberativo del 2 Ottobre scorso la giunta ha anche disposto “la completa attivazione del sistema degli impianti semaforici tipo T-EXSPEED per la rilevazione automatica delle violazioni del passaggio con il segnale “rosso” nella circonvallazione in viale Felice Fontana, all’altezza del passaggio pedonale semaforizzato sito al civ. 1, carreggiata nord e sud; viale Andrea Doria, all’altezza del passaggio pedonale semaforizzato sito al civ. 17, carreggiata nord e sud; viale Odorico da Pordenone, all’altezza del passaggio pedonale semaforizzato sito al civ. 21, carreggiata nord e sud”.

Altresì è stata disposta “l’attivazione della rilevazione automatica delle violazioni all’articolo 146 del codice della strada, al semaforo posto sulla carreggiata nord all’altezza della fermata bus Fontana Nord 1 e sulla corrispondente carreggiata sud all’altezza di Via Riccardo Felici, in viale Andrea Doria,; al semaforo posto sulla carreggiata nord all’altezza del civico 4 e sulla corrispondente carreggiata sud all’altezza civico 17 e, infine, in viale Odorico da Pordenone, al semaforo posto sulla carreggiata nord all’altezza del civico 32/34 e sulla corrispondente carreggiata sud altezza del civico 25”.

L’Amministrazione Comunale, ferma restando l’attivazione contemporanea avvenuta nei giorni scorsi del piano di sicurezza con autovelox e impianti semaforici a chiamata con rilevazione istantanea delle violazioni del segnale di “rosso”, raccomanda ancora una volta agli utenti di “attenersi scrupolosamente al rispetto delle regole del codice della strada e osservare con massima attenzione la segnaletica orizzontale e verticale, ritenendo raggiunto l’obiettivo della massima sicurezza con un riscontro pari a zero delle multe comminate”.

