Catania, ufficiale la penalizzazione dopo il patteggiamento: come cambia la classifica di Serie C

“A seguito dell’accordo di patteggiamento raggiunto dalle parti (ex art. 126 CGS), il Catania FC (Girone C di Serie C) è stato sanzionato con un punto di penalizzazione da scontarsi nel campionato di competenza. Sanzionati con 45 giorni di inibizione Rosario Pelligra e Vincenzo Grella, rispettivamente presidente e vice presidente della società”. E’ quanto si legge in una nota della Figc, che ufficializza le sanzioni alla società etnea dopo i fatti accaduti ad agosto.

“A carico di Pelligra e Grella e – per responsabilità propria e per responsabilità diretta – del Catania era stato aperto un procedimento per violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva in relazione a quanto previsto e disposto dall’allegato A, par. 2, del Comunicato Ufficiale n. 255/A della F.I.G.C. del 14 giugno 2024, per avere gli stessi, entro il termine del 9 agosto 2024, omesso di prestare idonea garanzia integrativa a copertura del 40% dell’eccedenza rispetto ad Euro 1.000.000,00 dell’ammontare dei compensi lordi, fissi e variabili, dei calciatori, tecnici e direttori sportivi tesserati per la società Catania FC”, si legge ancora.

Il comunicato del club

“Il Consiglio di Amministrazione del Catania Football Club prende atto delle sanzioni deliberate dalla Federazione Italiana Giuoco Calcio, relative ad alcune vicende amministrative già note. Rettificate e risolte così le questioni pendenti, il Presidente e i componenti del board del Catania FC sono concentrati esclusivamente sul raggiungimento degli obiettivi del club nella corrente stagione sportiva”. Così in una nota il club dopo la decisione della Figc.

Penalizzazione Turris

Stessa decisione per la Turris: un punto di penalizzazione sempre dopo accordo di patteggiamento e 45 giorni di inibizione al sig. Antonio Piedepalumbo, all’epoca dei fatti amministratore unico dotato di poteri di rappresentanza della società.

Classifica Serie C

Così cambia la classifica.

Benevento 16 Picerno 16 Monopoli 16 Audace Cerignola 15 Catania 14 (-1) Giugliano 14 Potenza 14 Sorrento 13 Trapani 13 Cavese 10 Avellino 10 Casertana 8 Foggia 8 Latina 7 Crotone 7 Altamura 7 Messina 7 Juventus U23 6 Turris 5 (-1) Taranto 3

