Da Parigi all’Etna, è una Catania Olimpionica: le atlete Santuccio e Fiamingo ricevute in Comune per l’Elefantino d’Argento

Il sindaco di Catania, Enrico Trantino e l’assessore allo Sport, Sergio Parisi, alla presenza del presidente del Coni Sicilia Sergio D’Antoni hanno consegnato l’Elefantino d’Argento alle campionesse olimpioniche della Spada, a Parigi 2024, le catanesi Rossella Fiamingo e Alberta Santuccio. “Una comunità – ha detto il sindaco Enrico Trantino – che ha come simbolo l’elefante non può che farne dono a due catanesi che hanno dato lustro alla nostra città. Li ringrazio particolarmente perché rappresentano la Catania che ci piace, che sa farsi valere coi valori universali dello sport. Un orgoglio per tutti noi, Alberta e Rossella, che tengono alto il vessillo dei colori cittadini di Catania, un’iniezione di fiducia di cui la città ha un grande bisogno”.

La soddisfazione delle campionesse

“Sono felice di ricevere questo riconoscimento – ha detto Rossella Fiamingo – Sono onorata di essere qui per la Sicilia e per Catania. Allungo il numero di elefantini che ho ricevuto in regalo e ne vado orgogliosa perché vuol dire che ho fatto cose buone”. “Ci tengo a ringraziare il sindaco per questo incontro – ha detto Alberta Santuccio – un grande onore e un grande orgoglio consapevoli che abbiamo tenuto alto il vessillo della Sicilia e di Catania. Un incoraggiamento va anche ai più giovani di questa splendida disciplina sportiva che a Catania hanno la possibilità di formarsi e migliorare sportivamente in una scuola schermistica apprezzata in tutto il mondo”.

L’intervento di Assessore e Presidente Coni

Alla consegna dell’elefantino d’argento alle due spadiste medaglie d’oro, hanno partecipato anche alcune ragazze del Cus Catania che si sono distinte a livello nazionale e regionale nelle varie discipline della scherma. “Abbiamo scelto convintamente – ha detto il presidente del Coni Sergio D’Antoni – di assegnare il ruolo di tedofore del Trofeo Coni alle due ragazze catanesi che hanno vinto l’oro alle Olimpiadi, insieme rappresentano al meglio la terra di Sicilia nello sport”. L’assessore allo sport Sergio Parisi, dal canto suo, ha evidenziato “il significato che ha per Catania sportiva questo momento, che certifica l’oggettiva crescita di tutti gli indicatori della nostra città nel mondo dello sport”.

