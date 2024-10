Catania immortale! Sotto di due reti a Foggia, trova il 2-2 negli ultimi minuti

StrettoWeb

Catania immortale, come il suo allenatore. Gli etnei di Toscano riescono a trovare il pari a Foggia segnando due reti nei minuti finale: da 2-0 a 2-2. Questo il risultato del match giocato dopo una settimana triste e tragica, legata all’incidente mortale che ha coinvolto tre tifosi rossoneri nello scorso weekend. Per questo le due squadre, prima del fischio di inizio, hanno onorato Gaetano, Michele e Samuel. Poi Canonino, Capuano e capitan Carillo hanno deposto una corona di fiori sotto la Curva Nord, dopo il volo di tre colombe bianche.

Tornando alla partita, dopo una prima occasione siciliana esce fuori il Foggia, che trova la rete a ridosso dell’intervallo con Tascone. Neanche il tempo di cominciare la ripresa che ancora Tascone trova il raddoppio, portando la gara in salita per gli etnei. Che, tra l’altro, l’occasione per riaprirla ce l’hanno anche, ma sprecano. Al 68′, infatti, D’Andrea si fa ipnotizzare da De Lucia. Rigore parato, si resta sul 2-0. Chiunque, con due reti di svantaggio, un rigore fallito e venti minuti da giocare si sarebbe arreso. Non il Catania, non questo Catania di Toscano, che nel finale ha ancora energie, trovando due sussulti. Prima pareggia il solito Inglese all’87’, poi Di Gennaro trova l’incredibile pari al 94′. Prima del triplice fischio espulso Santaniello, tra le fila locali, per doppio giallo.

Risultati Serie C, 10ª giornata

Turris-Giugliano 2-0

Latina-Altamura 0-2

Sorrento-Benevento 0-3

Foggia-Catania 2-2

Juventus U23-Avellino 0-1

Trapani-Audace Cerignola 5-1

Classifica Serie C Girone C

Benevento 22 Audace Cerignola 18 Catania 18 (-1) Monopoli 17 Giugliano 17 Trapani 17 Picerno 16 Avellino 16 Potenza 15 Sorrento 13 Turris 11 Cavese 10 Altamura 10 Foggia 10 Crotone 8 Casertana 8 ACR Messina 8 Latina 7 Juventus U23 6 Taranto 6

