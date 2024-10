Catania, il DS Faggiano rassicura tutti: “ho avuto qualche problemino di salute, ma ora sto bene”

StrettoWeb

Aveva destato un po’ di preoccupazione l’assenza negli ultimi tempi del DS del Catania Faggiano, arrivato questa estate sull’Etna per provare a ricostruire la rosa dopo l’ultima stagione. Niente di ufficiale, ma in città circolava la voce di un problema di salute. Che Faggiano ha confermato per la prima volta oggi, rassicurando però tutti.

“Ciao ragazzi, volevo dire che sto benissimo. Ho avuto qualche problemino di salute che mi portavo un po’ indietro, che ho trascurato per l’ultimo calciomercato, pesante, come tutti del resto. Ma non mi piace piangermi addosso. Grazie per la vicinanza, posso dire poche parole. In questi mesi a Catania mi sono legato a tifoseria e città. La squadra è compatta. Non vi preoccupate, ci siamo e stiamo sul pezzo tutti”, ha detto il Direttore in un video pubblicato sui social della società.

