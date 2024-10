Il Catania resta in scia e chiude la pratica in mezz’ora: tutto facile contro l’Altamura, vittoria e 2° posto

StrettoWeb

Terza vittoria di fila per il Catania di Toscano, che comincia a carburare. Dopo aver ospitato tante squadre d’alta classifica, al Massimino arriva il neopromosso Altamura, invischiato nella zona calda. La squadra di Toscano, però, chiude la pratica agilmente, andando sul doppio vantaggio alla mezz’ora: in cinque minuti, Carpani e Inglese segnano le due reti decisive, portando il risultato sul 2-0.

Punteggio che non cambierà fino a fine gara, grazie a una gestione tranquilla e senza affanni. Con questo successo, gli etnei rimangono in scia delle squadre in vetta, agganciando Monopoli e Giugliano al secondo posto e andando a -1 dalla capolista Audace Cerignola (ma il Catania sarebbe primo insieme ai pugliesi senza il punto di penalizzazione ricevuto in settimana). C’è una statistica che inorgoglisce i siciliani: sono l’unica compagine del girone C a zero reti subite in casa da inizio stagione.

Classifica Serie C Girone C

Audace Cerignola 18 Monopoli 17 Giugliano 17 Catania 17 (-1) Benevento 17 Picerno 16 Trapani 14 Potenza 14 Sorrento 13 Avellino 10 Cavese 19 Crotone 8 Casertana 8 Turris 8 ACR Messina 8 Foggia 8 Latina 7 Altamura 7 Juventus U23 6 Taranto 3

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.