“Casa di Comunità” a Caulonia, il sindaco Cagliuso chiede accelerazione sui lavori

StrettoWeb

“Serve un’accelerazione per iniziare i lavori dell’immobile di Caulonia destinato a diventare, speriamo al più presto, sede della ‘Casa di Comunità’. Attendavamo l’avvio del percorso di riqualificazione agli inizi del mese di settembre, come c’era stato anticipato nel mese di agosto dal direttore generale dell’Asp di Reggio Calabria, dott.ssa Lucia Di Furia, ma ad oggi non ci sono novità.

Ci dispiace che ancora una volta siano i cittadini a dover pagare i ritardi per l’attivazione di un servizio pubblico costituzionalmente garantito, qual è il diritto alla salute, a causa della lentezza della burocrazia. Chiediamo, quindi, di imprimere una svolta al più presto“. È quanto ha dichiarato il sindaco di Caulonia, Francesco Cagliuso, intervenendo sui ritardi dei lavori sull’immobile sito nel territorio comunale già individuato come sede della “Casa di Comunità” finalizzata a riempire il vuoto dei servizi sanitaria riconducibile fino alla Vallata dello Stilaro, che andrebbe a servire un’utenza numericamente importante in un’area geograficamente distante dagli ospedali di Locri, Polistena e Soverato.

“Ciò che preoccupa – ha aggiunto il sindaco Cagliuso – è il continuo rinvio dei lavori, anche in considerazione dell’inserimento dell’immobile tra le opere finanziate dal Pnrr, Misura 6 – Sanità – per un importo di 1 milione e 500 mila euro, ai quali si sono poi aggiunti con l’utilizzo di fondi relativi al piano di sviluppo e coesione della Regione Calabria, ulteriori risorse economiche pari a circa 140 mila euro. Fondi che, stando al cronoprogramma del Pnrr, vanno spesi in tempi brevi. Da qui l’ulteriore urgenza di attivare tutte le procedure per mettere a disposizione dei cittadini l’infrastruttura con tutti i servizi previsti al suo interno“.

“Da parte nostra – conclude il sindaco di Caulonia – siamo pronti al dialogo con gli organi preposti, in particolare, con i vertici dell’azienda sanitaria, ai quali ribadiamo la nostra richiesta di attivare con rapidità le procedure per aprire il cantiere e indicare un cronoprogramma con i vari step in maniera di dare certezze sui tempi di consegna e consentire ai cittadini di avere un punto di riferimento sanitario su questo territorio“.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.