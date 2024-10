“Carcere e polizia penitenziaria, vittime del dovere”, importante progetto presentato alla Camera dei Deputati

StrettoWeb

Sulla vita della Polizia Penitenziaria nelle Carceri Italiane con sovraffollamento a quota 63.000 detenuti in 220 istituti di Pena adulti e minori, Il giorno 3 ottobre 2024 a Roma presso la Camera dei Deputati,Sala Stampa, dovendo dibattere della Polizia Penitenziaria delle criticità e dei disagi sul lavoro,sulle aggressioni che subiscono gli Agenti di Polizia penitenziaria ad oggi 11.000 feriti e 181 suicidi nel ventennio,solo nel 2024 7 agenti suicidati, la dottoressa Saveria Mancuso, imprenditrice di Messina e attivista del Movimento 5 Stelle, ha presentato un progetto significativo intitolato “Insieme per il Dovere: Sostegno e Memoria per le Vittime”. Questo progetto è stato illustrato con il supporto dell’Onorevole Stefania Ascari, che nel suo intervento ha sottolineato l’importanza di portare l’iniziativa all’attenzione della Commissione Giustizia, competente in materia.

Presente anche l’Avvocata Caterina Cavallaro Penalista del Foro di Messina che ha preso parte al dibattito in sala con un proprio intervento Legale sull’attività e la vita in Carcere dei Poliziotti.

L’obiettivo del progetto è quello di sensibilizzare e sostenere le vittime di ingiustizie e di garantire la memoria di coloro che hanno subito soprusi, con un particolare focus sulla dignità del lavoro e sulle condizioni di vita delle persone. Ascari ha dichiarato che il tema è di rilevanza trasversale e deve essere condiviso con tutte le forze politiche, a prescindere dagli schieramenti, poiché tocca aspetti fondamentali della società, come il rispetto della dignità umana e la giustizia sociale.

Questo progetto rappresenta un passo importante per rafforzare la consapevolezza e l’impegno istituzionale nel riconoscimento e nella tutela delle vittime di violazioni di diritti fondamentali.

L’evento è stato organizzato dalla segreteria generale nazionale co.sp coordinamento sindacale penitenziario del conaippe Confederazione Autonoma Italiana Polizia Penitenziaria per portare all’attenzione alle Istituzioni la grave crisi delle criticità del Corpo di Polizia e del mondo sindacale come sottolineato dal Presidente Nazionale e Segretario Generale Nazionale Commissario Domenico Mastrulli nel suo intervento.

Altre iniziative in breve il 9 e 10 ottobre nel carcere di Barcellona e Messina nel corso della Visita del leader Mastrulli in Sicilia,siete invitati a partecipare con interviste all’esterno delle carceri, ore 15,30 del 9 a Barcellona e ore 9 a Messina del 10.10.2024

