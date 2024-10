Capodanno a Reggio Calabria, Milia: “successo targato Forza Italia”

StrettoWeb

“Un risultato che è frutto di una visione politica che si colloca in un vasto progetto di sviluppo della Calabria, per cui ringraziamo il Presidente Occhiuto e il nostro coordinatore l’On. Cannizzaro”. In una nota il capogruppo di Forza Italia in consiglio comunale Federico Milia esprime tutta la soddisfazione all’indomani dell’annuncio della scelta di Reggio Calabria tra le città calabresi da cui la Rai trasmetterà, in diretta tv, il Capodanno in piazza sul palco della trasmissione “L’Anno che verrà”.

“Una grande occasione per la nostra città, non solo per gli esercenti di tutte le attività che gravitano attorno ai grandi eventi e al settore ristorativo e alberghiero, ma anche per i reggini che, dopo l’arrivo della compagnia Ryanair, che è un altro grande traguardo targato Forza Italia, oggi riscoprono Reggio in un’altra veste, dopo anni di torpore e appiattimento in città dovuti a una gestione amministrativa dormiente”, afferma il capogruppo. “Un evento, quello del Capodanno Rai da Reggio Calabria che, sono certo, richiamerà turisti da tutta Italia, nonché tanti calabresi e residenti fuori regione che, dopo le festività natalizie, decideranno certamente di festeggiare in piazza a Reggio, in diretta tv” dichiara Milia.

“Dopo il successo dello scorso anno a Crotone, quest’anno milioni di italiani in Italia e all’estero seguiranno il Capodanno in tv, che ogni anno si riconferma l’evento più seguito del Paese, dal centro di Reggio Calabria: una grande opportunità che servirà per rilanciare Reggio e dare risonanza alla città e alle bellezze che offre”, conclude Milia.

