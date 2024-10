Capodanno Rai a Reggio, Camera (Forza Italia Giovani): “Occasione unica per valorizzare la città”

StrettoWeb

“La nostra città entrerà nelle case di milioni di italiani, in diretta tv su Rai 1, in una delle trasmissioni più seguite: basti pensare che lo scorso anno la trasmissione “L’anno che verrà” ha raggiunto picchi del 61% di share. Un’occasione imperdibile per Reggio: noi giovani di Forza Italia ci faremo trovare pronti”.

In una nota il coordinatore di Forza Italia Giovani di Forza Italia, Avv. Giuseppe Camera, commenta la notizia del Capodanno Rai in Calabria, per il secondo anno consecutivo, questa volta a Reggio Calabria.

“Una straordinaria opportunità per promuovere Reggio, raccontarne le eccellenze e per mostrare, in diretta tv, le bellezze di una città unica, che si sta sempre di più aprendo al mondo: mi riferisco in particolare ai voli Ryanair, che negli ultimi mesi hanno permesso ai reggini di viaggiare, partendo dal Tito Minniti, verso destinazioni nazionali ed europee, finanche oltremanica, ma soprattutto a tutti i turisti che, grazie alle nuove rotte, hanno avuto l’opportunità di scoprire la nostra città” prosegue Camera.

“Un risultato che deriva certamente dall’operazione di rilancio dell’aeroporto, voluta fortemente dall’On. Cannizzaro e dalle innumerevoli iniziative di promozione della Calabria, attuate dal Presidente Occhiuto, in cui appare evidente che la città di Reggio stia conquistando sempre più un ruolo di centralità rispetto al passato: in questo scenario, diventa ancora più indispensabile la comunione di intenti e di tutte le parti coinvolte, nonché l’apporto che il movimento giovanile può dare per la fattiva realizzazione di queste iniziative” prosegue il coordinatore.

“Noi giovani di Forza Italia non ci faremo trovare impreparati: in questi due mesi che precedono l’evento, lavoreremo a fianco del nostro coordinatore regionale e capogruppo in consiglio comunale, Federico Milia, per dare il nostro supporto concreto in tutte le fasi preliminari di organizzazione dell’evento, proponendo iniziative che possano contribuire ad amplificare la risonanza di questo grande evento, in cui la nostra città sarà assoluta protagonista” conclude Camera.

