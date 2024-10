Capodanno Rai a Reggio Calabria, Cannizzaro: “opportunità straordinaria per la città”

StrettoWeb

“Il Capodanno RAI in Calabria, a Reggio, è una grande opportunità di visibilità per la Città, per l’area Metropolitana e per tutta la Regione. Questo grande evento è un veicolo estremamente efficace e funzionale in termini di immagine, come ha dimostrato l’anno scorso a Crotone. Reggio merita un’attenzione nazionale ed internazionale tale. Cosa che non ha mai avuto nella storia. L’intera Nazione festeggerà in diretta tv, radio e social con Reggio Calabria. Sono certo che tutti insieme, città e cittadini, sapremo esprimere al meglio le nostre potenzialità. Un grazie alla RAI per la scelta, ma un grazie di cuore al Presidente della Regione Roberto Occhiuto, che ci crede sempre più di tutti. Fare il capodanno qui con l’emittente di Stato è un’occasione più unica che rara. Sono contento che questo maxi evento si incastri alla perfezione con l’avvio delle ulteriori nuove tratte aeroportuali di RyanAir e ITA. Questo aiuterà tanto Reggio Calabria che diventerà, speriamo non solo per quella notte, capitale d’Italia!”.

A dirlo è l’Onorevole Francesco Cannizzaro, Vice Capogruppo di Forza Italia alla Camera dei Deputati e Coordinatore regionale del Partito.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.