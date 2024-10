Campionato Italiano Safari FotoSub a Milazzo, vincono due fotografi milazzesi

StrettoWeb

Si è concluso il 43° Campionato Italiano di Safari Fotosub che si è svolto a Milazzo dall’8 al 13 Ottobre 2024. Ad affrontarsi nelle acque dell’AMP Capo Milazzo sono stati i 45 atleti provenienti da tutta Italia che hanno guadagnato il diritto di accedere alla competizione dopo le gare selettive svolte durante la stagione primaverile in tutta Italia.

Ad aggiudicarsi il gradino più alto del podio nel “Campionato italiano a squadre” sono stati gli atleti Domenico Ruvolo e Giancarlo Torre del Capo Milazzo Diving Center. Lo stesso Torre ha vinto anche la competizione nella categoria “Apnea Compatte”. Alfonso Sabella (dell’Asd Full Immersion) si è imposto invece nella categoria “Compatte ARA”.

Massimiliano Principato (del GRO Sub Catania) si è distinto vincendo la categoria “Apnea Master” ed infine nella categoria “ARA Master” si è piazzato davanti tutti Giampiero Liguori (LNI Napoli), che è risultato vincitore della classifica assoluta. Nella categoria esordienti primo posto per Francesco Laspina (Capo Milazzo Diving Center). Ottimi piazzamenti anche per Antonio Torre (medaglia di bronzo Apnea Compatte), Daniele Torre e Domenico Ruvolo che con la sua medaglia d’Argento rientra nel Club Azzurro (con un palmares attivo di ben 18 vittorie del Campionato italiano). La premiazione si è svolta presso il MuMa che ha sede all’interno del Castello.

Il Safari Fotografico Subacqueo è una disciplina sportiva nata come specializzazione della Fotografia Subacquea ed ha come obiettivo principale la cattura fotografica del maggior numero di pesci di specie diverse, rispettando l’ambiente marino ed i principi della fotografia.

La città di Milazzo non è nuova alla disciplina: nel 1994, ha infatti ospitato il 4° Campionato Italiano e la Coppa del Mondo di Cacciafotosub (oggi Safari Fotosub), con grande successo.

Quest’anno, il “Capo Milazzo Diving Center”, che da anni organizza gare selettive e regionali, si è occupata dell’organizzazione del Campionato Nazionale, riportandolo nella città dopo ben 40 anni.

La gara è stata patrocinata da Amp Capo Milazzo, Comune Di Milazzo e Fipsas con il supporto di Worldrise e di diversi sponsor.

