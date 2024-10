Cambiano i direttori Coldiretti a Reggio Calabria e Cosenza | NOMI

StrettoWeb

Gino Vulcano è il nuovo direttore della Coldiretti di Reggio Calabria e subentra a Pietro Sirianni che va a dirigere la Coldiretti di Cosenza. Le nomine sono state deliberate all’unanimità dai Consigli Direttivi delle federazioni presiedute da Federica Basile per Reggio Calabria e Enrico Parisi per Cosenza. Francesco Cosentini rimane direttore della Coldiretti Calabria. Si rafforza il gruppo dirigente dell’Organizzazione – commenta il Presidente Regionale Franco Aceto- per una presenza sempre più capillare sul territorio e con la Direzione Unica di Cosentini a livello regionale si irrobustiscono le azioni sindacali in ambito regionale.

Per Gino Vulcano è un ritorno in Calabria dopo tre anni di vicedirezione della Coldiretti di Brindisi ed essere stato segretario della zona di Corigliano-Rossano “Per me – ha dichiarato –si tratta di un gradito ritorno in territori che conosco bene, così come sono felice di ritrovare molte delle persone con le quali ho già condiviso parte del mio percorso all’interno di Coldiretti Ringrazio il collega Sirianni per l’ottimo lavoro svolto al quale darò seguito con un percorso di crescita e rafforzamento del tessuto imprenditoriale agricolo”.

Pietro Sirianni dopo sette anni di direzione a Reggio Calabria, ha affermato: “so di trovare una federazione con una presenza molto capillare sul territorio e con importanti professionalità impegnate quotidianamente sul piano sindacale, fiscale, tecnico e previdenziale; è per me un grande onore assumere questo incarico che gestirò con impegno e attenzione”.

Ha aggiunto: “Mi impegno a guidare con la massima dedizione e attenzione questa struttura, con l’obiettivo di sostenere e valorizzare il lavoro dei nostri imprenditori agricoli, in continuità con il lavoro portato avanti dal collega Francesco Cosentini. La nostra forza risiede nella coesione, nel dialogo con le Istituzioni e nella capacità di rispondere concretamente alle sfide che ogni giorno affrontiamo nel settore agricolo. La mia missione, sé di essere sempre al fianco di chi lavora la terra. Insieme alle nostre eccellenti professionalità, sapremo continuare a difendere e promuovere gli interessi degli agricoltori, garantendo una crescita sostenibile e inclusiva per l’intero settore”.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.