Caltanissetta: sequestrati 40 kg di hashish e arrestata una persona

StrettoWeb

I finanzieri del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Caltanissetta hanno sequestrato 40 kg di hashish e arrestato una persona nel corso dell’operazione “Take Away”, finalizzata al contrasto del traffico di droga nelle piazze di spaccio nissene e nei limitrofi comuni dell’agrigentino.

I baschi verdi del Gruppo di Caltanissetta, attraverso preliminari attività di controllo e ana-lisi del territorio, hanno individuato e bloccato, in flagranza di reato, un cittadino originario della Provincia di Agrigento, che occultava 200 panetti di hashish del peso di 100 gr cadauno, a bordo della propria autovettura. La sostanza è stata trovata dai finanzieri occultata in involucri confezionati al fine di eludere eventuali controlli o la segnalazione da parte di unità cinofile.

L’arrestato, su disposizione dell’Autorità Giudiziaria, veniva condotto presso la casa circondariale di Agrigento. Il Giudice per le indagini preliminari, condividendo le evidenze investigative, ha proceduto alla convalida dell’arresto e disposto la custodia cautelare in carcere del responsabile, per il quale vige comunque la presunzione di innocenza.

Sulla base degli elementi riscontrati, i finanzieri hanno proseguito le attività di indagine arrivando ad individuare ulteriori 20 kg di hashish suddivisi in 200 panetti simili ai prece-denti, occultati in un deposito, riconducibile a un ulteriore soggetto agrigentino denuncia-to a piede libero all’Autorità Giudiziaria competente, fatta salva la dovuta presunzione di innocenza.

L’intera operazione ha consentito il sequestro di complessivi 40 kg di hashish destinati alla vendita nelle province di Caltanissetta ed Agrigento, con un potenziale profitto, per le locali consorterie criminali, di circa 400 mila euro. L’attività svolta dalle fiamme gialle nissene rappresenta un’ulteriore importante risultato del costante impegno nella prevenzione e repressione dei traffici illeciti a presidio della legalità.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.