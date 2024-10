Calenda in Umbria: “Proietti è la figura giusta per governare la regione”

StrettoWeb

“Riteniamo che una lista fatta da moderati, riformisti e liberali può prendere il voto di chi si sente di centro ma che ritiene che la candidatura di Stefania Proietti sia quella giusta per governare l’Umbria“, è quanto ha detto Carlo Calenda, segretario nazionale di Azione, durante la presentazione della lista Umbria Futura che si è tenuta a Perugia insieme ad altri leader nazionali come Enzo Maraio (Partito socialista italiano) e Salvatore Piro (vicesegretario nazionale del Partito repubblicano) a sostegno della candidata presidente alle prossime elezioni regionali.

“Sosteniamo una candidata come Proietti – ha spiegato Calenda – perché è un ottimo sindaco, che ha gestito una città come Assisi che ha un tema fondamentale di flussi turistici, e si candida a governare una Regione che ha avuto momenti difficili specialmente sulla questione della sanità, per noi centrale. La sosteniamo anche perché è moderata e una figura così è quello che serve a questa regione. Moderata non solo in termini di valori ma perché approccia i temi come sanità e politica industriale in modo pragmatico”.

