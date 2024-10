E’ calabrese il miglior Console dell’anno 2024: si tratta dell’Avvocato Domenico Naccari

StrettoWeb

L’Avvocato Domenico Naccari, Console Onorario del Regno del Marocco per la Regione Calabria è stato nominato “Console dell’ anno 2024”. Il prestigioso riconoscimento, tributato al diplomatico dopo una rigorosa selezione effettuata da una giuria composta da trenta membri (diplomatici, professionisti, deputati dei vari schieramenti) e presieduta dall’ Ambasciatore Stefano Benazzo, che si è riunita lo scorso 4 settembre nell’aula Magna della John Cabot University a Roma. Qui la commissione ha valutato l’attività svolta dai 536 Consoli presenti in Italia, il loro indice di gradimento ed ha decretato come vincitore del Premio l’ Avv. Domenico Naccari, titolare dell’ufficio consolare del Regno del Marocco con competenza sulla circoscrizione territoriale composta dalla Regione Calabria.

La sua investitura aveva ricevuto l’exequatur dal Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale Italiano nel novembre 2023 e Naccari dopo essere stato ricevuto a Roma dall’Ambasciatore, Sua Eccellenza Yousef Balla. per la formalizzazione dell’incarico e per l’attribuzione delle sue funzioni, ha intrapreso una intensissima attività nell’interesse della comunità marocchina presente in Italia e di relazione tra le autorità italiane e quelle marocchine.

I tanti incontri e tutte le sue attiivtà

Ha incontrato molti sindaci calabresi, autorità giudiziarie, forze di polizia, ordini forensi, associazioni di volontariato, autorità portuale di Gioia Tauro, organizzato importanti convegni ed è stato punto di riferimento della comunità marocchina in Calabria.

Il primo incontro ufficiale è stato con il Sindaco Aldo Alessio di Gioia Tauro, ove ha sede il Consolato in considerazione della presenza del più grande porto per traffico merci in Italia. In seguito a tale evento è iniziata una cordiale intesa ed un sincero rapporto che è proseguito con l’ attuale Sindaca Simona Scarcella. Ella, con una delibera definita “storica”, ha attribuito dei locali del prestigioso Palazzo Sant’ Ippolito di Gioia Tauro come sede del Consolato.

Sono seguiti incontri con la Sindaca di Vibo Valentia Maria Limardo ed il suo successore Enzo Romeo per dare seguito all’ accordo di gemellaggio tra il Comune di Vibo Valentia e quello di Dakhla in Marocco. Alla Farnesina il diplomatico è stato ricevuto dal Viceministro Edmondo Cirielli con il quale è stato evidenziato l’impegno del Governo Meloni per l’Africa in generale e per il Marocco in particolare con il c.d. “Piano Mattei”.

Ha promosso un incontro presso il Comune di Rizziconi con il Sindaco Alessandro Giovinazzo per ricordare un importante Imam Marocchino Maarouf Khalid, punto di riferimento per l’intera comunità Islamica della Piana di Gioia Tauro prematuramente scomparso. Ha avuto diversi colloqui con l’autorità portuale di Gioia Tauro, Ammiraglio Andrea Agostinelli, nella consapevolezza delle grandi potenzialità della struttura portuale rapporti con il Marocco. Ha incontrato i vertici della Camera di Commercio di Catanzaro Crotone e Vibo Valentia, promuovendo un incontro con la Camera di Commercio di Rabat che si è tenuta online nel mese scorso.

Ha organizzato in Campidoglio un prestigioso convegno sul “Mediterraneo e le nuove sfide” a cui hanno partecipato tra gli altri:l’Ambasciatore del Regno del Marocco S.E. Youssef Balla, il Viceministro Edmondo Cirielli, l’Autorità portuale mari Tirreno meridionale e Ionio Andrea Agostinelli, il Consigliere di Roma Capitale On. Federico Rocca. Ha partecipato a diversi incontri promossi dalle associazioni marocchine presenti in Calabria aventi ad oggetto il dialogo interculturale ed interreligioso ed a diversi convegni organizzati dai Club service Calabresi Rotary e Fidapa.

E’ stato tra i promotori presso il Comune di Polistena insieme al Console di Napoli M’hammed Khalil del’ c.d. “Consolato Mobile” tenutasi presso locali messi a disposizione dal Sindaco di Polistena Michele Tripodi in cui sono stati rilasciati documenti ai cittadini marocchini residenti in Calabria. Naccari è stato anche ricevuto dal Console di Verona Ouafa Zahi per confrontarsi sulle rispettive esperienze nei propri territori e mettere insieme attività di supporto alle rispettive comunità.

In ultimo ha incontrato l’ ex Presidente del Tribunale di Palmi Concettina Epifanio, i Procuratori della Repubblica di Palmi e Vibo Valentia, i Sindaci di Mileto, Pizzo, Palmi, Cutro, Crotone, Altomonte. E’ stato tra gli artefici insieme al Sindaco di Altomonte Giampiero Coppola, al direttore artistico del suo festival Antonio Blandi e del Violinista Marocchino Jamal Ouassini della promozione della “orchestra dei suoni e delle parole del Mediterraneo”, progetto che tende ad unire popoli, comunità e culture.

Il Console ha inoltre nominato due consulenti di rilievo nell’ ambito della struttura diplomatica : l’ Avv. Giuseppe Saletta già amministratore provinciale e comunale, oggi consigliere dell’Ordine degli Avvocati di Palmi ed il Commendatore Nicolino Lagamba già Vicesindaco ed Assessore del Comune di Vibo Valentia. La corposa attività del Console Naccari è stata posta al vaglio rigoroso della giuria che non ha avuto dubbi nel riconoscere al diplomatico il prestigioso riconoscimento.

L’annuncio della predetta nomina è stato dato nel corso di una conferenza stampa tenutasi presso la sala Caduti di Nassirya di Palazzo Madama, moderata dal direttore di “Gazzetta Diplomatica” Marco Finelli a cui hanno partecipato in qualità di relatori l’Ambasciatore Stefano Benazzo,i parlamentari Sen. Andrea De Priamo, l’ On. Roberto Traversi ed il legale di gazzetta diplomatica Avv.Valerio Cianciulli.

