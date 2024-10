A Cagliari Conferenza Internazionale sui trasporti: “soluzioni ed esperienze a confronto”

StrettoWeb

Lunedì 21 e martedì 22 ottobre 2024, presso il T Hotel di Cagliari, si terrà la Conferenza Internazionale “Attrarre nuova domanda per il TPL: soluzioni ed esperienze a confronto”, organizzata da ASSTRA (Associazione Trasporti), ASSTRA Sardegna e UITP (Unione Internazionale del Trasporto Pubblico). L’evento – che ha ricevuto il Patrocinio della Regione Autonoma della Sardegna e del Comune di Cagliari – offrirà un’importante occasione di confronto su come migliorare l’offerta del trasporto pubblico locale (TPL) e attrarre nuova domanda, attraverso soluzioni innovative e sostenibili.

L’appuntamento coinvolgerà rappresentanti delle istituzioni, esperti del settore e operatori del trasporto pubblico, nazionali e internazionali, che si riuniranno per discutere le sfide attuali e future del TPL. L’obiettivo è di individuare nuove strategie per incrementare la domanda di trasporto pubblico, tenendo conto delle evoluzioni tecnologiche e delle esigenze sempre più complesse delle città e dei territori. Nel corso delle due giornate, saranno affrontate tematiche centrali per il futuro del trasporto pubblico, come la digitalizzazione, la sostenibilità, la flessibilità dei servizi, e le politiche di incentivazione della domanda. I partecipanti avranno l’opportunità di ascoltare relatori di rilievo internazionale e di condividere best practices e soluzioni innovative già sperimentate in diverse realtà.

L’evento prenderà il via il 21 ottobre con i saluti istituzionali delle autorità locali e nazionali, tra cui Giuseppe Meloni, Vicepresidente della Regione Autonoma della Sardegna, e Massimo Zedda, Sindaco di Cagliari. A seguire, l’apertura dei lavori sarà affidata ad Andrea Gibelli, Presidente di ASSTRA, e Paolo Sebastiano Depperu, Presidente di ASSTRA Sardegna.

Le sessioni

Le sessioni saranno strutturate come segue:

1° Sessione – 21 ottobre 2024 (16:30-19:00): “Costruire servizi maggiormente orientati al cliente e alla comunità”. Approfondimento sulle migliori pratiche aziendali per rendere i servizi di trasporto più vicini ai bisogni dei cittadini.

2° Sessione – 22 ottobre 2024 (9:30-12:00): “Le tecnologie per lo sviluppo della domanda di TPL: flessibilità, pagamenti, intermodalità e sicurezza”. Focus su innovazioni tecnologiche che migliorano l’esperienza del trasporto pubblico.

3° Sessione – 22 ottobre 2024 (12:00-14:00): “Prospettive delle politiche europee per il TPL”. Discussione sulle politiche europee e sulle normative che influenzeranno lo sviluppo del TPL nei prossimi anni, con la partecipazione di rappresentanti della Commissione Europea e del Parlamento Europeo.

Un’importante occasione di networking, grazie a momenti dedicati, come la cena ufficiale prevista per la sera del 21 ottobre. Aziende e operatori del settore potranno confrontarsi direttamente con le istituzioni e i rappresentanti dell’industria del trasporto pubblico su temi come la transizione ecologica e digitale e l’efficienza dei servizi. L’evento si svolgerà presso il T Hotel, in Via dei Giudicati 66, a Cagliari. È possibile iscriversi all’evento attraverso il seguente link: https://iscrizioni.asstra.it/Iscrizione_Cagliari2024.

