BTP, l’Italia migliora: 2024 anno positivo, la fiducia cresce e supera quella verso Francia e Germania

Una rivincita, una buona notizia, un cambio di tendenza rispetto agli anni precedenti. Il segnale arriva dal mercato europeo dei titoli di Stato. Come rivela Il Sole 24 Ore, il rendimento dei BTP conferma una fiducia nell’Italia superiore a quella verso Francia e Germania. Il 2024 è stato infatti un anno positivo per la nostra Nazione (-19 punti base dal 3,70% al 3,51% di ieri) e per i BTP, a differenza invece dei due paesi sopracitati. Quelli della Francia sono saliti di 46 punti base (dal 2,56% al 3,02%), quelli della Germania di 25 (dal 2,03% al 2,28%).

Insomma, l’Italia migliora e ora è credibile, passando da un giudizio “stabile” a uno “positivo” e sorpassando chi negli ultimi anni è stato avanti. Passi indietro invece per la Francia, Scope Ratings l’ha declassata, con un giudizio passato da AA” a “AA-“.

