Bova Marina: grande successo per la Giornata di Prevenzione del Tumore al Seno

Sabato 12 ottobre, Bova Marina ha ospitato una giornata straordinaria dedicata alla prevenzione del tumore al seno, organizzata dall’associazione Salute Donna, sotto la direzione della dott.ssa Angela Vigoroso, in collaborazione con Avis Provinciale di Reggio Calabria e LADoS. Presente all’iniziativa la Presidente di Avis Provinciale di Rc, dott.ssa Giovanna Micalizzi.

L’iniziativa ha visto una partecipazione massiccia da parte della comunità, dimostrando un forte impegno verso la sensibilizzazione e la prevenzione di una patologia che colpisce molte donne. L’associazione Salute Donna ha messo a disposizione un’equipe medica altamente qualificata che ha effettuato visite senologiche gratuite, garantendo un servizio di alta professionalità e attenzione.

La giornata ha rappresentato un’importante opportunità per informare e sensibilizzare il pubblico sull’importanza della diagnosi precoce, un elemento chiave nella lotta contro il tumore al seno. L’amministrazione comunale esprime il proprio orgoglio per il successo dell’evento e ringrazia le associazioni coinvolte per la loro dedizione e impegno.

Grazie a iniziative come queste, Bova Marina continua a dimostrarsi un esempio di solidarietà e responsabilità sociale, promuovendo stili di vita sani e una maggiore consapevolezza tra i cittadini.

