Bova Marina, archiviato procedimento penale contro l’ex sindaco Zavettieri

StrettoWeb

Richiesta di archiviazione per il procedimento penale a carico dell’ex sindaco di Bova Marina Saverio Zavettieri per la nomina fatta durante il suo mandato amministrativo, del responsabile della struttura di vertice del settore IV LL.PP e patrimonio. Lieto per la chiusura di un procedimento che lo ha visto coinvolto, l’ex amministratore comunale non può però che precisare alcuni punti.

“Accanto alla soddisfazione per la chiusura di un procedimento che mi vedeva ingiustamente coinvolto e per il rigetto della richiesta di rinvio del Pm oltre che per il risparmio di tempo e risorse a carico del Comune e dell’Amministrazione della giustizia, non posso non esprimere disappunto per la motivazione della sentenza. Si è fatto ricorso all’abolizione di recente dell’art 323 c.p. anziché ad una valutazione obbiettiva delle prove certificate in ordine all’assenza di ogni fondamento del reato contestato in una indagine che ad essere più rigorosi probabilmente, non andava neppure avviata. Mi chiedo a questo punto chi pagherà le spese che graveranno comunque sulla parte pubblica ritenendo esente quella privata che avrà attivato il procedimento?”, sottolinea Zavettieri.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.