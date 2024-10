Bova Marina, attacco al Comune: “6.260 euro e nessuna risoluzione per il canale di scolo D’Andrea”

StrettoWeb

“Sembra proprio che le rassicurazioni fornite dal Consigliere Mario Zirilli durante il Consiglio Comunale del 23/08/2024 circa i lavori di riparazione della perdita fognaria sul pozzetto ubicato sul canale di scolo D’Andrea possano considerarsi poco credibili e veritiere“. Comincia così la nota del gruppo consiliare di Bova Marina “Progetto Futuro”.

“Con Delibera n.68 del 24.07.2024 l’Amministrazione Zirilli ha disposto l’intervento finalizzato al rifacimento dell’intero tratto della condotta fognaria anzidetta avanzando proposta di riconoscimento di legittimità di lavori pubblici di somma urgenza per un importo complessivo di E 6260,11. Tale cifra, giustificata dalla stessa Giunta come indispensabile per la risoluzione definitiva di un problema che avrebbe diversamente richiesto, nel tempo, ripetuti interventi di disostruzione, con conseguenti costi, in realtà si è rivelata inutile, visto che già nel breve periodo, ad esecuzione dei lavori effettuati, si è verificato identico guasto che ha reso necessario l’utilizzo dell’autospurgo”.

“Il risultato è stato unicamente aggiungere alle spese derivanti dagli interventi occasionali, quelle di un’opera che è risultata inefficace nonostante l’importante impegno economico che inevitabilmente grava sulle casse comunali. In un Comune in stato di riequilibrio, con poche risorse economiche disponibili, sarebbe opportuno prima di impegnare qualunque somma, verificare con oculatezza l’effettiva efficacia degli interventi, poiché spese irragionevoli riducono inevitabilmente la liquidità delle casse dell’Ente, con grave pregiudizio per lavori essenziali e irrimandabili per i quali, l’assenza di somme disponibili provocherà disagi ai cittadini e debiti fuori bilancio, che rischiano di portare il comune sulla via del dissesto”, si chiude la nota.

