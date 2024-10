Bonelli: “dopo le regionali chiarimento con il Pd sulle alleanze”

StrettoWeb

“L’alleanza” di centrosinistra è “in fase di costruzione, ci sono dei dubbi ma abbiamo il dovere di superarli. Se serve un chiarimento con il Pd Schlein sulla presenza di Renzi? Tutti noi dobbiamo far vincere i nostri candidati alle regionali, Orlando, De Pascale e Proietti. Ora siamo concentrati a far vincere l’alleanza“. E’ quanto ha affermato, a margine dell’assemblea dei referendari conto l’autonomia, Angelo Bonelli di Avs.

“Dopo le elezioni regionali credo sia opportuno avviare un chiarimento perché il governo del paese passa per programmi credibili e persone credibili. La stagione del renzismo non ha rappresentato un elemento di credibilità ma di profonda lacerazione nel paese. Non è una polemica, è un tema politico“, conclude Bonelli.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.