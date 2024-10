Bologna-Milan rinviata, ennesimo colpo di scena: la possibile data del recupero

StrettoWeb

Bologna-Milan è stata rinviata. Incredibile colpo di scena, l’ennesimo, di queste ultime ore. Una situazione davvero particolare quella relativa al match del sabato pomeriggio di Serie A minacciato dal forte rischio maltempo che ha causato ingenti danni a Bologna. I felsinei spingevano per il rinvio della gara, così come il sindaco Lepore che nella serata di ieri aveva diramato l’annuncio.

La Lega Serie A, visti i problemi della ricollocazione della gara, in mattinata ha provato a trovare l’accordo con Como o Empoli per un’eventuale spostamento del match a porte chiuse, spingendo per la disputa del match.

Convocato un CdA d’urgenza nella tarda mattinata nella quale è stato deciso che Bologna-Milan sarà rinviata a causa del maltempo. “Questa mattina ho sentito i rappresentati della Lega Calcio, per un confronto che reputo utile. Mi sembra si stia andando verso una scelta di sensibilità verso il nostro territorio, per questo li ringrazio“, ha dichiarato il sindaco Lepore.

La data del recupero di Bologna-Milan

Visto il calendario fittissimo di impegno per entrambe le squadre, contemporaneamente impegnate in Champions League e in Coppa Italia), si pone adesso il problema della data di recupero di Bologna-Milan. Si andrà sicuramente nel 2025. Per la precisione, il periodo sarà tra metà/fine gennaio e la metà di febbraio 2025. A gennaio i rossoneri, per altro, saranno impegnati in Supercoppa Italiana.

