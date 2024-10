Belvedere: grande partecipazione alla Festa di San Daniele, con i concerti di Cugini di Campagna e Gemelli Diversi

StrettoWeb

Con il rientro del simulacro di San Daniele Fasanella nel Convento dei Frati Cappuccini, si sono ufficialmente conclusi i festeggiamenti in onore del Santo Patrono di Belvedere Marittimo. Le celebrazioni, che hanno saputo coniugare fede e forte partecipazione popolare, hanno visto una grande affluenza di fedeli e cittadini. Il cuore dell’evento è stata la suggestiva processione, che ha accompagnato la statua del Santo dal convento alla chiesetta della marina e, al termine, ha riportato il simulacro al convento, omaggiando la figura storica e spirituale del Santo.

Tra gli eventi più emozionanti si è distinta la processione a mare, durante la quale la statua di San Daniele ha solcato le acque, toccando luoghi simbolici come lo Scoglio Oremus. Secondo la tradizione, da questo punto il Santo partì con sei compagni missionari verso Ceuta, in Marocco, dove trovò il martirio. La partecipazione a questa cerimonia ha unito tradizione e spiritualità, rinnovando annualmente il legame tra il mare e la comunità belvederese in un rito carico di significato e devozione.

Un momento significativo delle celebrazioni religiose è stato l’offerta dell’olio votivo, simbolo di devozione donato dai comuni di Acri, Bisignano e Buonvicino. Questa offerta ha evidenziato il forte legame di fede e collaborazione tra i territori, con la partecipazione dei sindaci e delle autorità civili e militari, rafforzando ulteriormente il senso di comunità attorno al nostro Santo Patrono.

I festeggiamenti civili

Accanto ai festeggiamenti religiosi, si sono svolti anche quelli civili, arricchiti da un programma variegato e coinvolgente. Due eventi di grande richiamo hanno animato Piazza Mercato, dove migliaia di persone si sono riunite per assistere alle performance de I Cugini di Campagna e ai Gemelli Diversi. Questi concerti hanno trasformato Belvedere in un grande palcoscenico a cielo aperto, registrando il tutto esaurito e confermando il successo degli eventi che hanno fatto da cornice alle celebrazioni religiose.

Inoltre, la tradizionale Fiera di San Daniele ha animato il lungomare della cittadina tirrenica, richiamando cittadini e turisti con prodotti tipici e artigianali, arricchendo ulteriormente i festeggiamenti del Santo Patrono.

La soddisfazione della Giunta Comunale

L’Assessore al Turismo, Marco Carrozzino, ha voluto esprimere il suo apprezzamento per l’ampia partecipazione e l’impegno di tutti: “i festeggiamenti di San Daniele rappresentano una vetrina importante per Belvedere Marittimo, capace di attrarre sia fedeli che visitatori. Gli eventi civili, in particolare i concerti, hanno offerto occasioni di intrattenimento di qualità che hanno soddisfatto tutte le fasce di età. Il nostro obiettivo è valorizzare il territorio e promuovere la nostra cultura, e possiamo affermare che il risultato è stato più che positivo”.

Il Vice Sindaco Francesca Impieri ha poi sottolineato: “il rientro della statua di San Daniele al convento segna la conclusione di giorni intensi e partecipati, sia dal punto di vista religioso che civile. La comunità si è stretta attorno al nostro Santo Patrono, dimostrando ancora una volta la profonda devozione che ci lega alla sua figura. La processione a mare e quella finale verso il convento sono stati momenti toccanti, resi ancora più speciali dalla grande partecipazione della popolazione e dalla presenza delle autorità civili e militari”.

In chiusura, l’Assessore agli Eventi Religiosi Impieri ha rivolto un sentito ringraziamento a tutti coloro che hanno contribuito alla riuscita dell’evento: “un particolare grazie va ai frati del Convento dei Cappuccini, guidati da Padre Rocco, per il loro sostegno spirituale, a Sua Eccellenza Mons. Stefano Rega per la sua costante vicinanza alla nostra comunità, e a tutti i sindaci dei comuni vicini e le autorità che hanno partecipato. Infine, un grande grazie a tutti i volontari, le associazioni e i cittadini che hanno collaborato con impegno affinché questi giorni di festa fossero indimenticabili”.

I festeggiamenti di San Daniele Fasanella hanno confermato, ancora una volta, il profondo legame tra fede, tradizione e appartenenza alla comunità di Belvedere Marittimo. Grazie alla partecipazione di tutti, queste celebrazioni sono state un’occasione per riscoprire e rafforzare i valori che uniscono la comunità, regalando momenti di condivisione, spiritualità e intrattenimento.

