Basket Rende, doppia sfida con Angri

StrettoWeb

Fine settimana alle prese con Angri per il basket rendese. Sia per la maschile che per la femminile, entrambe impegnate nel campionato di Serie B, doppia sfida contro le squadre di Angri. Comincerà la Besidetech che sabato pomeriggio alle 18 si recherà ad Angri dove proverà a fare il risultato pieno. La squadra potrebbe recuperare Giorgia Manfre’, giocatrice di assoluto valore che costituisce il vero punto di riferimento della squadra rendese.

Domenica 19 ottobre ore 18, presso il palazzetto di Quattromiglia, sarà la Sintegra ad ospitare i campani che si godono il primato in classifica a punteggio pieno e vorranno continuare il proprio percorso positivo dopo la nette vittoria casalinga col Barcellona Pozzo di Gotto. La squadra sta lavorando a pieno ritmo e vuole riscattare l’opaca prova di domenica scorsa a Piazza Armerina e riprendere a correre dopo un trittico di partite complicate.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.