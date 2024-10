Basket, Alessandro Alescio firma per la Dierre

StrettoWeb

Uno dei giovani maggiormente promettenti del nostro territorio e non solo si accorda con la Dierre Basketball Reggio Calabria. Alessandro Alescio, guardia-ala, classe 2006, è un nuovo atleta a disposizione di Coach Cotroneo in vista della sfida di Giarre.

Esterno di talento che ha mosso i primi passi giovanili in casa Aleandre prima di trasfertirsi alla Botteghelle Basket, giocando i campionati d’Eccellenza ed agli Svincolati Milazzo dove ha esordito in B e militato in C Unica ed Under 19 D’Eccellenza.

Oggi, è un atleta della Redel Reggio Calabria e giocherà in doppio tesseramento partecipando al campionato Under 19 Gold con i colori neroarancio. L’esperienza alla Dierre, sarà, per lui, importante e sfidante: il giovanissimo reggino è già pronto per mettersi in evidenza ed è in crescita continua.

