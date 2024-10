Bad boys al PalaCalafiore: la Viola aspetta il big match contro Angri con un VIDEO da brividi!

StrettoWeb

Domenica pomeriggio serve il pubblico delle grandi occasioni al PalaCalafiore per il big match tra la Viola capolista e Angri, seconda forza del campionato, unica squadra che, fin qui, sta provando a tenere il passo dei reggini, seppur sia stata sconfitta a Rende. Una partita importante per la regular season e anche per la seconda fase, in quanto gli ospiti saranno, molto probabilmente, destinati alla postseason e i punti raccolti contro le dirette avversarie saranno utili per la classifica dei Play-In.

Match attesissimo per il quale il roster neroarancio si sta preparando con grande intensità e la solita cattiveria agonistica che ha contraddistinto il roster neroarancio. In vista dell’incontro, la Viola ha realizzato uno splendido video nel quale i cestisti indossano gli occhiali da sole e, con coach Cadeo al centro, versione condottiero, danno appuntamento a tutti al PalaCalafiore per il big match. I bad boys sono pronti alla sfida.

