Automobilismo: ancora titoli per la scuderia “Piloti per Passione”: il resoconto del weekend

Concluso ieri il Trofeo Italiano Velocità Montagna con la finale ad Orvieto, dove i piloti della scuderia di Sambatello ne fanno brillare i colori conquistando ed aggiungendo nuovi titoli al già ricco palmares. Roberto Megale con una notevole prestazione si aggiudica classe e gruppo con record in RS Plus 1.600 mentre Antonino Germanò si impone brillantemente con al sua Peugeot 106, in NS 1.600. Mentre si attende la conclusione del Challenge Slalom Calabria 2024 con lo slalom di Altomonte del 10 Novembre p.v. finale del trofeo sud slalom, per l’assegnazione di altri titoli e quindi preparare la premiazione del campionato sociale 2024, festeggiando con l’occasione, oltre i piloti per i titoli ottenuti, anche la vittoria assoluta di scuderia, già matematica, per il terzo anno consecutivo, nel suddetto campionato slalom.

Grande orgoglio e soddisfazione della Famiglia Denisi e di tutto il gruppo organizzativo per il lavoro svolto, che con grandi difficoltà, partendo dal nulla hanno creato, grazie all’impegno economico familiare e degli sponsor, ad una impeccabile condotta logistica ed ai propri Campioni, una realtà che ha raggiunto risultati eccellenti nel panorama motoristico automobilistico italiano e non solo, viste anche le presenze europee con il brillante risultato di Giuseppe Aragona ottenuto in Croazia lo scorso weekend, dove ha conquistato un brillante 2° posto assoluto su 70 vetture provenienti da tutta Europa.

E sul territorio dove ha sede, la scuderia Piloti Per Passione, nella splendida cornice de Il Casale 1870, si prepara ad osannare i propri piloti ed a festeggiare cosi il 20° anniversario della fondazione che quest’anno è stato arricchito dal titolo italiano di cui si è fregiato lo Slalom di Gambarie del 26 Maggio u.s. organizzato e portato per la prima volta nella storia, dalla scuderia di Sambatello, in provincia di Reggio Calabria.

