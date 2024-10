Aumento polizze RC Auto: a settembre 2024 costi alle stelle

StrettoWeb

Il settore delle polizze RC Auto deve fare i conti con un sempre più evidente trend di crescita dei prezzi. Assicurare un’auto costa sempre di più e per gli automobilisti la situazione inizia a diventare insostenibile. I dati dell’Osservatorio di Segugio Assicurazioni, infatti, confermano una sostanziale crescita del premio medio della RC Auto nel corso del mese di settembre 2024 rispetto all’anno precedente.

Per poter ridurre il costo della polizza auto, quindi, diventa importante scegliere il preventivo giusto, destreggiandosi tra le tante opzioni disponibili sul mercato. Fare un preventivo per l’assicurazione auto (basta avere la targa del veicolo) confrontando le proposte di più compagnie consente di individuare, facilmente, l’opzione più conveniente e contrastare così gli aumenti.

Prezzi alle stelle per la RC Auto

I dati raccolti dall’indagine dell’Osservatorio parlano chiaro e non lasciano molto spazio a interpretazioni. Il costo della polizza RC Auto continua a crescere. Le rilevazioni confermano che il premio, in media, è oggi pari a 470,50 euro, con un incremento del +6,6% rispetto al dato registrato lo scorso anno. Questo valore è sensibilmente più alto rispetto a quanto registrato a settembre 2019 (434,70 euro), prima del crollo dei prezzi dovuto alla pandemia, con un minimo di 327,90 euro raggiunto a gennaio 2022.

La crescita dei costi della RC Auto registrata a settembre 2024, nel confronto con l’anno precedente, non è omogenea in tutta Italia. L’analisi regionale di Segugio Assicurazioni, infatti, conferma come in alcune parti del Paese l’aumento della spesa sia più elevato. A sorprendere è il dato del Lazio, che fa segnare una crescita del +14,8% su base annua. In doppia cifra ci sono anche la Toscana (+11%) e la Lombardia (+10,4%).

Alla Campania, invece, tocca la maglia nera della classifica, con il premio medio più alto (703,10 euro e un incremento del +5,4% su base annua). Da segnalare anche i dati particolari della Calabria (-1,8%) e del Molise (-0,9%) che fanno segnare una leggera flessione del premio medio richiesto dalle compagnie per la polizza auto, in controtendenza rispetto alle altre regioni italiane.

Come contrastare gli aumenti

Per ridurre il costo della polizza auto è necessario affidarsi ai pochi strumenti a disposizione degli automobilisti. Ad evidenziare le opportunità di risparmio è Emanuele Anzaghi, Vicepresidente di Segugio.it che sottolinea l’importanza di valutare le offerte di più assicuratori al momento del rinnovo della polizza: “Secondo uno studio elaborato da Ivass, ai nuovi assicurati viene applicato uno sconto tra il 12 ed il 19% rispetto a chi rinnova”.

Con un servizio di comparazione come quello di Segugio Assicurazioni, inoltre, è possibile risparmiare “oltre il 50% nel 38,4% dei casi”. Il momento ottimale per trovare le offerte migliori, secondo Anzaghi, è 25 giorni prima della scadenza della polizza. Per gli automobilisti, quindi, il rinnovo della polizza con la stessa compagnia, senza prima aver analizzato le alternative disponibili sul mercato, può tradursi in un’occasione di risparmio sprecata.

